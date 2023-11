Un tanar smecheras din Cluj, in varsta de 26 de ani, a ramas fara permis dupa ce a avut un comportament agresiv in trafic. Acesta a demarat in tromba de pe loc, lasand fum in spatele lui, iar la verificarea penurilor acestea erau roase pana aproape la sarma.,,In jurul orei 20.00, politistii Biroului Rutier au oprit pentru control un autoturism condus pe strada Traian Vuia, de un tanar de 26 de ani.Respectivul conducator auto a fost sanctionat contraventional pentru comportament agresiv, ... citeste toata stirea