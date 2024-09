Un ,,smecheras" terorizeaza locuitorii unui cartier din Cluj-Napoca. Face drifturi linistit, chiar in sensul giratoriu: ,,Noaptea in jurul orei 2:00"

Un teribilist i-a terorizat pe clujenii din Marasti. Un locuitor al cartierul mentioneaza ca individul face drifturi nocturne in sensul giratoriu de pe strada Bucuresti.Clujeanul mentioneaza ca fenomenul are loc deja de cateva saptamani, iar zgomotul este insuportabil.,,De cateva saptamani, noaptea in jur de ora 2.00 aceeasi masina face drifturi ... citește toată știrea