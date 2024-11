,,Un sobolan mort zace pe trotuar" - Prezenta rozatoarelor, semnalata din ce in ce mai frecvent de clujeni. Devine Clujul noul Paris?

Prezenta soarecilor si a sobolanilor este semnalata de clujeni tot mai frecvent.Acestia se plang ca, in unele cartiere rozatoarele pot fi observate la ordinea zilei, si se tem ca lucrurile vor ajunge precum in Paris.O clujeanca sustine ca a observat un sobolan mort zile la rand, strazile nefiind curatate in tot acest timp.,,Intreaga bucata de strada Vaida Voevod, de la Panemar pana ... citește toată știrea