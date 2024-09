Un sofer a facut praf gardul unei case din Cluj dupa ce a pierdut controlul masinii. A lovit o conducta de gaze

Un sofer a ajuns in gardul unei case, dupa ce a pierdut controlul masinii pe strada Garii din Gherla.Accidentul a avut loc seara, in jurul orei 21.50. La fata locului au ajuns de urgenta un echipaj de pompieri, politia dar si un echipaj de la compania de gaz, deoarece soferul lovise un bransament de gaz, informeaza gherlainfo.ro.,,La data de 23 septembrie, in jurul orei 21.45 a fost inregistrat un eveniment rutier pe strada Liviu Rebreanu, din municipiul Gherla. Din activitatile de cercetare ... citește toată știrea