Un sofer a fost arestat preventiv dupa sicane in trafic, in Jucu, ar fi agresat un alt sofer cu toporul.Faptele s-au petrecut pe al doilea cel mai periculos drum din Cluj, DN1C , in interiorul localitatii Jucu. La fata locului a ajuns si Politia. ""Cercetarile au fost demarate la data de 1 iulie a.c., in urma unei sesizari prin intermediul careia era reclamata o neintelegere in trafic, incident care ar fi fost provocat de un alt participant, in timpul deplasarii cu autoturismul pe DN1C, in ... citeste toata stirea