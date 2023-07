Un sofer a fost condamnat la un an si sapte luni de inchisoare cu suspendare pentru ucidere din culpa dupa ce a accidentat mortal un pieton beat care traversa ilegal, in urma cu patru ani, pe al doilea cel mai periculos drum din Cluj.Accidentul a avut loc in 12 august 2019, in jurul orei 21, cand un sofer care conducea un BMW X3 pe DN1C E576, ajuns la km 17+016 m, a accidentat mortal o victima care, in calitate de pieton, se afla pe partea carosabila a drumului DN1C E576, pe sensul de mers ... citeste toata stirea