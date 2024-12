Un sofer a fost depistat beat la volan, in Floresti, peste limita infractiunii.E vorba de un barbat de 38 de ani din Cluj-Napoca, depistat in 3 decembrie de politistii rutieri in timp ce conducea un autoturism in localitatea Floresti, aflat sub influenta alcoolului. La testarea cu aparatul etilotest a rezultat o alcoolemie de 0,94 mg/l alcool pur in aerul expirat, ... citește toată știrea