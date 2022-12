Un sofer a fost depistat beat la volan pe al treilea cel mai periculos drum din Cluj.Barbatul a fost depistat ieri in jurul orei 16 in cadrul unor verificari efectuate in trafic, e vorba de un clujean de 45 de ani din comuna Garbau. Autoturismul a fost oprit pe DN1F E81, pe raza localitatii Mera, iar in urma testarii cu aparatul etilotest a barbatului, rezultatul a indicat concentratia de 0,58 mg/l alcool pur in aerul expirat. La spital i-au fost ... citeste toata stirea