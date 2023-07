Un sofer a fost depistat beat la volan ziua in amiaza mare, pe cel mai periculos drum din Cluj; soferul are 79 de ani.S-a intamplat in 16 iulie in jurul orei 15, cand politistii rutieri din Huedin au depistat un barbat de 79 de ani, din Cluj, care se deplasa cu un autoturism pe DN1E60 din directia Huedin inspre Oradea, pe raza localitatii Poieni, aflandu-se sub influenta alcoolului. Testarea acestuia cu ... citeste toata stirea