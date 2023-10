Un sofer a fost depistat la volan, in urma cu cateva zile, ziua in amiaza mare, desi avea permisul suspendat.S-a intamplat in 8 octombrie, in jurul orei 15.10, cand politistii din Turda au depistat un tanar de 29 de ani, din acelasi oras, care se deplasa cu un autoturism pe DN 75, ... citeste toata stirea