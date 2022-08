Un sofer a fost depistat rupt de beat, aproape de coma alcoolica, la volan.E vorba de un barbat de 54 de ani depistat in 16 august in jurul orei 18 pe strada Avram Iancu din Campia Turzii. Acesta a fost retinut pentru 24 de ore si dus la spital pentru recoltarea de probe biologice, dupa ce in ... citeste toata stirea