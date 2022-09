Un sofer a fost depistat rupt de beat la volan pe al doilea cel mai periculos drum din Cluj, ziua in amiaza mare.S-a intamplat sambata in jurul orei 16.15, cand politistii de la Serviciul Rutier - Biroul Drumuri Nationale si Europene au depistat, pe DN1C-E576, in Apahida, un barbat de 44 de ani, din aceeasi comuna, in timp ce conducea un autoturism aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicand concentratia de 0,83 mg/l alcool ... citeste toata stirea