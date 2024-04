Un sofer a fost prins in timp ce conducea cu viteza ametitoare pe Autostrada Transilvania - FOTO

Un sofer a fost prins in timp ce conducea cu 227 km/h pe Autostrada Transilvania.In 26 aprilie, in jurul orei 10.10, a fost depistat un conducator auto circuland cu 227 km/h, pe tronsonul Campia Turzii - Nadaselu. Acesta a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 3.300 de lei, fiindu-i suspendat dreptul de a conduce vehicule pe o perioada de 120 de zile.De asemenea, intr-o alta speta, in data de 28 aprilie a.c., in jurul orei 13.20, politistii au oprit pentru control un ... citește toată știrea