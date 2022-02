Un sofer a fost prins la volan aseara fara a avea permis de conducere.S-a intamplat aseara in jurul orei 19 pe Calea Victoriei din Turda, unde un barbat in varsta de 25 de ani, din municipiul Turda a fost depistat de politistii din cadrul Politiei Turda, in timp ce se deplasa cu un ... citeste toata stirea