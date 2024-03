Un sofer a fost retinut dupa ce a fost prins beat si sub influenta substantelor interzise la volan, in Cluj. Barbatul a incercat sa fuga de politisti

Un barbat a fost retinut de politistii clujeni dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalul lor, in trafic. Soferul circula beat si drogat pe strazile din Cluj-Napoca.,,La data de 13 martie a.c., in jurul orei 05.15, politistii din cadrul Serviciului Rutier - Biroul Drumuri Nationale si Europene au dispus masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un barbat, de 34 de ani, cercetat in cadrul unui dosar penal intocmit pentru infractiunea de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a ... citește toată știrea