Un sofer a fost retinut pentru 24 de ore, ieri dimineata, dupa ce a fost surprins conducand beat si posibil drogat pe bulevardul Muncii; in plus nu a oprit la semnalele politistilor, a fost urmarit 1km

Un sofer a fost retinut pentru 24 de ore, ieri dimineata, dupa ce a fost surprins conducand beat si posibil drogat; in plus nu a oprit la semnalele politistilor.S-a intamplat ieri dimineata in jurul orei 5.15, cand politistii de la Serviciul Rutier au dispus masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un sofer de 34 de ani, cercetat in cadrul unui dosar penal intocmit pentru infractiunea de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante. Aceasta dupa ce la ora ... citește toată știrea