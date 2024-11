Un sofer a incalcat 4 reguli de circulatie in doar 5 secunde! Intersectia din Cluj-Napoca care favorizeaza accidentele VIDEO

Un sofer de la o firma de piese auto a fost protagonistul unei filmari facute in dupa-amiaza zilei de luni la intersectia strazilor Scortarilor si Gorunului din Cluj-Napoca.Analizand inregistrarea video, se pot constata cel putin 4 incalcari ale legii in 5 secunde:nerespectarea semnificatiei indicatorului "STOP"; depasire pe o linie continua, depasire in apropierea unei treceri pentru pietoni, neacordare de prioritate pietonilorImaginile au fost trimise catre Stiri de Cluj de catre un ... citește toată știrea