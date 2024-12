Un sofer a ramas fara permis 90 de zile in Floresti dupa ce a depasit o coloana de masini si a agatat oglinda retrovizoare a uneia.Soferul e livrator profesionist si a contestat in instanta sanctiunea primita, dar ieri cererea sa a fost respinsa. Trebuia sa se gandeasca la consecinte inainte sa depaseasca pe linia continua, a opinat instanta.Accidentul a avut loc in 18 februarie anul trecut in jurul orei 15, cand soferul circula pe strada Eroilor dinspre Cetatea Fetei si , cu cativa metri ... citește toată știrea