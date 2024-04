Un sofer a ramas pieton in Cluj, si amendat cu 400 de euro, dupa ce a fost prins de radar cu 189 km/h pe Calea Floresti

Un sofer a ramas pieton in Cluj, si amendat cu 400 de euro, dupa ce a fost prins de radar cu 189 km/h in localitate, pe Calea Floresti din Cluj-Napoca.S-a intamplat noaptea trecuta in jurul orei 01.40, cand un tanar de 20 de ani, aflat la volanul unui autoturism, a fost inregistrat cu aparatul radar, pe Calea Floresti din Cluj-Napoca, ... citește toată știrea