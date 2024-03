Un sofer aproape de coma alcoolica a fost depistat in trafic in urma cu doua seri pe Aleea Putna din Cluj-Napoca.Mai exact acesta a fost depistat in 13 martie in jurul orei 19.35, cand politistii de la sectia 4 au oprit pentru verificari o masina condusa de un barbat de 45 de ani, din Bucuresti, pe strada Aleea Putna. Testat cu aparatul etilotest, barbatului i-a rezultat o concentratie de 1,24 mg/l alcool pur in aerul expirat, ulterior fiind condus la un spital pentru recoltarea de probe ... citește toată știrea