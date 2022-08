Un sofer aproape de coma alcoolica a fost depistat la volan, intr-o localitate din Cluj.S-a intamplat in urma cu doua seri, in 10 august in jurul orei 21.30, cand politistii din Gherla au depistat in flagrant un barbat de 54 de ani, din Cluj-Napoca, in timp ce se deplasa cu un autoturism pe DJ 109, prin localitatea Lujerdiu din comuna Cornesti, aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice. Testarea acestuia cu aparatul alcooltest a indicat o valoare de 1,25 ... citeste toata stirea