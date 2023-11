Un sofer ar fi facut infarct la volan, in Cluj, echipajele de urgenta au incercat sa-l resusciteze mai bine de o ora, din pacate fara rezultate.S-a intamplat in localitatea Luna de Sus din comuna Floresti, in ura cu putine momente. La fata locului au sosit echipaje de urgenta din cadrul Punctului de Lucru Floresti si al Detasamentului 2 Cluj-Napoca ale ISU Cluj. Acestea au aratat ca cel mai probabil victima, un barbat aflat la volanul unei masini, a suferit un infarct in timp ce conducea un ... citeste toata stirea