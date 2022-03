Un sofer are dosar penal dupa ce a condus beat o masina fara placute de inmatriculare.S-a intamplat astazi in Huedin, unde politistii au oprit un sofer in varsta de 67 de ani, in timp ce se deplasa cu autoturismul pe un drum comunal din Negreni, fara a avea montate placutele de inmatriculare. In urma verificarilor efectuate de politisti, a reiesit faptul ca autoturismul nu figura ca fiind inmatriculat, iar la testarea alcoolscopica a soferului a rezultat ... citeste toata stirea