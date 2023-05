Un sofer beat a intrat cu duba intr-un stalp si intr-o casa, aseara intr-o comuna din Cluj.S-a intamplat aseara in jurul 19.30 pe DJ172 F, in Mintiu Gherlii. Politistii spun ca din primele cercetari efectuate la fata locului, rezulta ca un tanar in varsta de 25 de ani, din aceeasi comuna, in timp ce conducea o autoutilitara dinspre Gherla, intr-un viraj la dreapta ar fi ... citeste toata stirea