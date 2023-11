IPJ Cluj afirma ca duminica, 5 noiembrie, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca - Biroul Rutier au dispus masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un barbat, de 35 de ani, din Cluj-Napoca, dupa ce a condus sub influenta alcoolului si a fost implicat intr-un eveniment rutier."Astfel, la aceeasi data, in jurul orei 04.50, in timp ce conducea autoturismul pe strada Pastorului din ... citeste toata stirea