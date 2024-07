Un sofer beat crita a fost retinut de politisti. A intrat cu masina in alt autoturism si a fugit de la locul faptei

Un accident rutier care a rezultat doar cu pagube materiale s-a petrecut in seara de 1 iulie, in jurul orei 23:15, in Cluj-Napoca, pe strada Traian Vuia. Un barbat beat de 45 de ani din Bistrita-Nasaud s-a aruncat cu masina personala intr-un alt autoturism, apoi a fugit de la locul accidentului.,,La data de 2 iulie a.c., politistii Biroului Rutier Cluj-Napoca au dispus masura retinerii pentru 24 de ore fata de un barbat de 45 de ani, din judetul Bistrita-Nasaud, dupa ce a fost implicat intr-un ... citește toată știrea