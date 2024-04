Un sofer beat crita a intrat cu o utilitara in gardul unei case din Cluj. Barbatul nu avea permis de conducere dar avea o alcoolemie uriasa

Un barbat de 49 de ani din Viisoara s-a urcat beat crita la volan, provocand un accident rutier. Barbatul a ajuns in gardului unei case dupa ce a acrosat un cap de pod.Evenimentul a avut loc chiar pe data de 3 aprilie, in jurul orei 05.00.Barbatul, care nu avea permis, se afla la volanul unei autoutilitare pe DN75, in localitatea Mihai Viteazu. Acesta a pierdut controlul asupra directiei de deplasare si a acrosat un cap de pod, ulterior fiind proiectat in gardul unui imobil.Barbatul avea o ... citește toată știrea