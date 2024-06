Un sofer beat turta a distrus poarta unei case din Floresti. Barbatul avea o alcoolemie uriasa

Un barbat de 40 de ani a facut prapad in Floresti. Omul s-au urcat beat la volan si a distrus poarta unei case din comuna.,,La data de 2 iunie a.c. politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Floresti au dispus masura retinerii, pentru 24 de ore, pe numele unui barbat de 40 de ani, din comuna Floresti, fiind depistat sub influenta alcoolului la volanul unui autoturism.", transmite IPJ Cluj.Autoritatile au descoperit ca la aceeasi data, in jurul ... citește toată știrea