Un sofer care a accidentat mortal un pieton care traversa ilegal strada a fost condamnat la inchisoare, cu suspendare, pentru ca nu a franat.Verdictul a fost dat in urma cu cateva zile de catre Judecatoria Cluj-Napoca. Soferul a fost trimis in judecata pentru ucidere din culpa in ianuarie 2022, dar fapta dateaza din 2017. S-a retinut in sarcina inculpatului, sub aspectul acuzatiei, ca, in 9 august 2017, in jurul orei 19.30, a condus autoturismul pe DN1-E60, aflat pe raza localitatii Floresti,