Un sofer care a acrosat o femeie pe trecerea de pietoni, in Cluj-Napoca, dupa care a parasit locul accidentului, a fost condamnat la inchisoare cu suspendare.Fapta a avut loc in 16 noiembrie 2022, in jurul orei 22. Soferul care conducea in Gheorgheni inspre strada Bistritei cand a ajuns la trecerea pentru pietoni marcata si semnalizata corespunzator nu a acordat prioritate de trecere, astfel ca a surprins si accidentat o femeie care traversa. Victima a suferit leziuni corporale, fiind ... citește toată știrea