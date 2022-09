Un sofer care a condus pe strada Oasului din Cluj-Napoca desi era rupt de beat la ora de varf, aproape de coma alcoolica, cu o alcoolemie record de 3,17 grame in litrul de sange, a fost condamnat la inchisoare cu suspendare, ieri.Soferul, un electrician angajat la o firma din Cluj-Napoca, a fost trimis in judecata in iunie pentru infractiunea de conducere a unui vehicul sub influenta bauturilor alcoolice sau a altor substante. Acesta a condus in 2 iunie, in jurul orei 17.42, ora de varf, pe ... citeste toata stirea