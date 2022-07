Un sofer care a provocat un accident mortal soldat cu decesul a doua persoane pe centura Valcele-Apahida, condamnat la inchisoare cu executare. "Se poate concluziona ca fapta inculpatului a fost comisa la limita intentiei indirecte de a ucide"

Un sofer care a provocat un accident mortal soldat cu decesul a doua persoane din cauza ca a condus imprudent si a facut o depasire interzisa pe varianta de ocolire a orasului Cluj-Napoca a fost condamnat la inchisoare cu executare, in urma cu cateva zile. Sentinta e definitiva.Accidentul a avut loc in 31 martie 2018 in jurul orei 18.41 pe centura de ocolire Valcele-Apahida. Soferul unui Ford Focus, Aras Dogukan, care circula agresiv si care a depasit o dubita intr-o zona de depasire ... citeste toata stirea