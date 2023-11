Un sofer care a provocat un accident, rupt de beat pe cel mai periculos drum din Cluj, ziua in amiaza mare, a fost retinut de politisti.S-a intamplat in 23 noiembrie cand politistii din Huedin au dispus retinerea unui barbat de 58 de ani, din Cluj-Napoca, cercetat pentru savarsirea infractiunilor de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante. In fapt, la aceeasi data, in jurul orei 13.45, acesta a fost implicat intr-un accident rutier soldat cu pagube materiale. ... citeste toata stirea