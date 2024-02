Un sofer care s-a urcat beat la volan, aproape de coma alcoolica, a fost condamnat la inchisoare cu suspendare la Cluj

Un sofer care s-a urcat beat la volan, aproape de coma alcoolica, a fost condamnat la inchisoare cu suspendare.Verdictul l-a dat Judecatoria Turda saptamana trecuta. Conform actelor de la dosar, in 28 iulie anul trecut in jurul orei 8 dimineata inculpatul s-a deplasat la volanul unei autoutilitare Ford Tranzit din Floresti pentru a efectua niste lucrari la o casa detinuta de mama sa, fiind insotit de doi martori. Fiind audiat in cursul urmaririi penale, inculpatul a aratat ca in jurul orelor ... citește toată știrea