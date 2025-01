Un sofer ,,certat cu regulile de circulatie" a fost la un pas sa provoace un accident pe o strada din Cluj-Napoca! A ignorat complet sensul giratoriu-VIDEO

Un sofer a fost la un pas sa provoace un accident rutier, dupa ce a ignorat complet un sens giratoriu din Cluj-Napoca.Individul conducea linistit pe strada Dragalina din Cluj, iar dupa ce a ajuns in Piata Horea, Closca si Crisan a vrut sa se indrepte spre Octavian Goga. Surpriza a aparut in momentul in care, in loc sa intre in sensul giratoriu, soferul a trecut peste linia continua si a intrat pe contrasens, fiind la un pas sa se ciocneasca de o masina care circula regulamentar.Totul a fost ... citește toată știrea