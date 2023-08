Un sofer de 66 de ani a fost depistat beat la volan gonind cu peste 100 km/h in localitate pe al doilea cel mai periculos drum din Cluj.S-a intamplat ieri in jurul amiezii, cand politistii din cadrul Serviciului Rutier - Birouri Drumuri Nationale si Europene au surprins cu aparatul radar, pe DN1C - 576, in localitatea Jucu-Herghelie, un autoturism care rula cu viteza de 106 km/h, pe directia Gherla - Cluj-Napoca. Politistii au interceptat imediat autoturismul, la volanul caruia a fost ... citeste toata stirea