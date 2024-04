Un sofer de Bolt din Cluj condamnat dupa ce si-a insusit telefonul pierdut de un pasager

Un sofer de Bolt a fost condamnat ieri la inchisoare pentru furt calificat, la Cluj, dupa ce si-a insusit telefonul mobil uitat de un pasager si gasit de un altul.In fapt, in 21 octombrie 2022 in jurul orei 2 dimineata victima s-a deplasat cu autovehiculul condus de inculpat, un sofer care efectua curse in regim ride-sharing. Pe parcursul cursei, telefonul mobil al persoanei vatamate a cazut in interiorul autovehiculului si a fost insusit ulterior de catre sofer, care in fata anchetatorilor ... citește toată știrea