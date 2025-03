Un sofer de tir a fost prins pe contrasens pe autostrada in Cluj, a fost amendat si a ramas fara permis patru luni.S-a intamplat in urma cu cateva zile, in 19 martie, ziua in amiaza mare in jurul orei 11.40, cand politistii de la biroul Autostrazi A3 au depistat un sofer de 54 de ani care circula pe contrasens pe autostrada A3, la volanul ... citește toată știrea