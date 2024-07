Un sofer depistat rupt de beat la volan, care a provocat un accident, a fost retinut 24 de ore de politisti.E vorba de un barbat de 45 de ani din judetul Bistrita-Nasaud, retinut dupa ce a fost implicat intr-un accident , aflandu-se sub influenta alcoolului. Evenimentul s-a produs in 1 iulie in jurul orei 23.15, pe strada Traian Vuia, din Cluj-Napoca. Din primele verificari efectuate la fata locului, politistii au constatat ca in accident au fost implicate doua autoturisme. Mai precis, un ... citește toată știrea