Un sofer din Chinteni, prins noaptea conducand fara permis, pe strazile Clujului

Un barbat de 38 de ani, din comuna Chinteni, care nu are permis de conducere, a fost prins in noaptea de sambata spre duminica la volan pe strazile municipiului Cluj-Napoca.La data de 7 ianuarie, politistii Sectiei 1 Politie Cluj-Napoca au identificat in trafic un barbat de 38 de ani, din comuna Chinteni, care se deplasa cu un autoturism, fara a detine permis de conducere. Pe numele acestuia a fost emisa ordonanta de retinere pentru 24 de ore, fiind ... citeste toata stirea