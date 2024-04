Un sofer din Cluj a batut recordul de tupeu! Si-a parcat masina, nu in fata portii cuiva, ci IN CURTEA unei clujence si a plecat!- FOTO

Daca pentru unii soferi din Cluj nu este nimic neobisnuit sa parcheze in fata portii de acces a unor case, in asa fel incat proprietarii nu mai pot iesi si intra cu masinile, pentru altii asta pare deja o joaca de copii. Au dus nesimtirea la cote mult mai inalte.Un sofer din Cluj si-a parcat masina, nu in fata portii, ci de-a dreptul in curtea unei femei. Nu mica i-a fost mirarea acesteia cand a ajuns acasa si a vrut sa intre cu masina si a constatat ca este imposibil, ca are deja in curte un ... citește toată știrea