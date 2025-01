Un sofer din Cluj a devenit vedeta in Suceava! Si-a parcat bolidul de lux, pentru a-si cumpara cafea, pe locul persoanelor cu dizabilitati - VIDEO

Soferii din Cluj continua sa uimeasca! Daca in oras acestia surprind prin diferite parcari ,,inventive" sau incalcari constante ale regulilor de circulatie, de aceasta data, un sofer cu numere de Cluj s-a facut de ras in Suceava.Un barbat a surprins un bolid de lux, cu numere de Cluj, marca BMW, parcat pe locul persoanelor cu dizabilitati, in fata unei cafenele. Doi tineri s-au dat jos din masina si s-au dus linistiti sa isi cumpere bauturile dorite.Socat de cele vazute, barbatul a scos ... citește toată știrea