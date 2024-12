Un sofer din Cluj a provocat un accident rutier grav. Patru persoane au fost transportate de urgenta la spital dupa o coliziune cu o alta masina

Un barbat de 45 de ani din Cluj-Napoca a provocat un accident rutier grav, ieri, 25 decembrie, pe strada 22 Decembrie 1989, din orasul Jibou, judetul Salaj.Evenimentul rutier a avut loc atunci cand autoturismul condus de barbatul din Cluj a intrat in coliziune cu o masina condusa de un barbat de 62 de ani din Jibou. In urma impactului, 4 persoane, printre care si un minor de 6 ani au fost transportate la spital.,,La data de 25 decembrie a.c., in jurul orei 15.45, Inspectoratul de Politie ... citește toată știrea