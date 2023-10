Un sofer din Cluj a ramas pieton patru luni dupa ce a fost oprit de politisti sofand cu 135 km/h pe Calea Turzii ieri in jurul miezului noptii, au constatat ca era probabil drogat, nu avea centura pusa, a fost amendat cu 500 de euro.Astfel, ieri in jurul orei 23.55 politistii Biroului Rutier Cluj au depistat in trafic, pe Calea Turzii, un tanar de 28 de ani, din comuna Iara, care conducea cu viteza de 135 km/h. De asemenea, in urma testarii cu aparatul din dotare, au reiesit indicii cu ... citeste toata stirea