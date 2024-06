Un sofer din Cluj a urcat la volan desi era atat de beat incat se afla la limita comei alcoolice, a facut accident in Floresti.S-a intamplat in 2 iunie, cand politistii din Floresti l-au retinut 24 de ore pe autor, e vorba de un sofer de 40 de ani din comuna Floresti, depistat sub influenta alcoolului la volanul unui autoturism.In fapt, la aceeasi data, in jurul orei 21.30, acesta ar fi condus un autoturism pe o strada din Floresti, acrosand poarta de acces a unui imobil. La testarea cu ... citește toată știrea