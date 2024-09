Un sofer din Cluj nu numai ca a oprit, dar a si parcat la STOP. Masina zace in buza unei intersectii de doua zile

Un sofer din Cluj-Napoca fie a inteles regulile de circulatie gresit, fie nu da doi bani pe ele, dupa ce si-a parcat masina in coltul unei intersectii si nu a mai mutat-o din loc de doua zile.Masina e parcata fix in fata indicatorului STOP instalat in intersectie.Astfel, pe langa faptul ca blocheaza strada si conturba circulatia rutiera, din cauza masinii parcate in buza intersectiei ceilalti soferi nu au posibilitatea sa se asigure corespunzator, ... citește toată știrea