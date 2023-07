Un accident rutier s-a produs sambata dimineata, pe Calea Victoriei din municipiul Turda. Din primele date, un sofer a accidentat o femeie, in varsta de 63 de ani, aflata in traversarea regulamentara a partii carosabile, pe trecerea pentru pietoni."La data de 15 iulie a.c., in jurul orei 07.50, politistii au fost sesizati despre producerea unui accident rutier pe Calea Victoriei din municipiul Turda.Din primele verificari, politistii au constatat ca un barbat, in varsta de ... citeste toata stirea