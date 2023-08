Un sofer din Turda a fost plasat sub control judiciar 30 de zile dupa ce a lovit o femeie pe trecerea de pietoni, a disparut si n-a mai fost gasit decat dupa aproape doua saptamani.Ieri politistii din Turda au retinut pentru 24 de ore un sofer de 33 de ani, din localitate, cercetat pentru savarsirea infractiunii de parasirea locului accidentului. Acestia spun ca in 11 august in jurul orei 5.40 barbatul, care se deplasa cu un autoturism pe strada Calea ... citeste toata stirea