Un sofer inconstient din Gilau a fost retinut dupa un accident grav, de la care a fugit - FOTO

Politistii clujeni l-au retinut pe soferul care a produs, duminica, 27 martie, un grav accident de circulatie in Gilau, la intersectia cu drumul care duce la Somesul Rece.Un barbat in varsta de 44 de ani, din comuna Gilau, care circula cu un autoturism pe DJ107P, la patrunderea pe DN1E60, intentionand sa se deplaseze in directia Huedin, a intrat in coliziune cu un autoturism care se deplasa inspre Cluj Napoca, pe DN1E60.In urma impactului, autoturismul acrosat a fost proiectat pe sensul opus, ... citeste toata stirea