Pompierii din cadrul Detasamentului Huedin au intervenit la un accident rutier petrecut pe DN1 E60, la intrarea in localitatea Izvoru Crisului. Din primele date, o masina s-a rasturnat pe plafon in afara partii carosabile, cu o femeie, de aproximativ 60 de ani, ramasa blocata in acesta."La fata locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD si unul SAJ, unde au gasit un autoturism rasturnat pe plafon in afara partii carosabile, cu o femeie, de 60 de ani, ramasa ... citeste toata stirea